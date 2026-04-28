ಆಧಾರ್‌ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಗಿತ; ಪರದಾಟ

<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಪ್ರತಿದಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವುದು, ಕಚೇರಿಗಳ ಎದುರು ದಿನವಿಡಿ ಕಾಯುವುದು ಕೆಲಸವಾಗದೇ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರು ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ನೂತನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು, ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭವಾಗದೆ ಇರುವುದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜನರ ಅಲೆದಾಟ: ‘ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವೇತನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವು ಬಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಅಂತಾರೆ, ಅವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ’ ಎಂದು ವೃದ್ಧರು ಅಳಲನ್ನು ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು 97 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಣ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಆಧಾರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಉದಯಸಿಂಹ ರಾಯಚೂರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-26-1635947498</p>