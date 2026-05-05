ಆಶ್ರಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉತಾರ ನೀಡಿ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಪಿಲೇಕೆಮ್ಮ ನಗರ, ಗೊಲ್ಲರ ಓಣಿಯ ಆಶ್ರಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉತಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉತಾರೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉತಾರಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಕಾರಣ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಧರಣಿ ನಿರತರಾದ ಸುಜಾತಾ ಶಿಂಧೆ, ನಾಗೇಶ ಜಾಧವ, ರಾಜು ವಡ್ಡರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಇಂದಿರಾ ನಗರದಿಂದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಮಟೆ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರ್ಯಾಲಿ ಹೊರಟು ನಂತರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ನಡೆದ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಹಿಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಳಚೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 3, 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉತಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದರು.ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ರಿಯಾಜ್ ಉಣ್ಣಿಬಾವಿ, ವಿಷ್ಣು ಗಂಗಾಪುರ, ಬಸವರಾಜ ಕೋಳೂರ, ಬುಡ್ಡಾ ನಿಡಗುಂದಿ, ಬಾಬರ್ ಶಹಾಪುರ, ಬಾಬು ಬಳಗಾನೂರ, ಮಹಿಬೂಬ ಮುಲ್ಲಾ, ಅಂಬರೀಶ್ ಉಪ್ಪಲದಿನ್ನಿ, ಶೇಖರ ಢವಳಗಿ, ಮಹಿಬೂಬ ಮೊಕಾಶಿ, ಹಾಫೀಜಾ ಜಮಾದಾರ, ಜನ್ನತಬಿ ಜಾನವೇಕರ, ಆನಂದ ಭಜಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>