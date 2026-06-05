ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್‌: ಬಿಎಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ

<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಆಲಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಎಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಜರುಗಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಸಾಧಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅಶೋಕ ತುಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಚ್.ಕೆ.ಎಸ್ ಇಂಟರನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಕೆಂಟಿಂಗ್ (ಓಪನ್) ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ 200 ಮೀ., ರೋಡ್ ರೇಸ್, ರಿಯಲ್ ರೇಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡಾ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ, ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಯಶಸ್ಸಿಯಾಗಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಶಿವನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಮಂಗಲ ಬಿರಾದಾರ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭುಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಕೋರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸತೀಶ ವಾಲಿಕಾರ, ತರಬೇತುದಾರ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಾರದಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು: ಸ್ಕೆಟಿಂಗ್ 200 ಮೀ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ ಎಸ್.ಶಾರದಳ್ಳಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ, ವಿಕ್ರಾಂತ ಶಾರದಳ್ಳಿ ಸ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ, 200 ಮೀ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಅಕೀಲ ಎನ್.ಅಸ್ಕಿ ಸ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ, 200 ಮೀ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ, ಆದಿತ್ಯಾ ಎನ್.ಅಸ್ಕಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಲೆ ದ್ವಿತೀಯ, 200 ಮೀ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ, ಸುದೀತಿ ವಿ.ಕೋರಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಲೇ ಪ್ರಥಮ, 200 ಮೀ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ, ನೀಲಕಂಠ ವಿ.ಕೋರಿ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಲೇ ತೃತೀಯ, 200 ಮೀ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ, ದೀಕ್ಷ ವಿ.ಮಠ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ರಿಲೇ ಪ್ರಥಮ, 200 ಮೀ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-26-512046983</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>