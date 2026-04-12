ರಕ್ತದಾನ ಮಹಾದಾನ: ಡಾ. ಸತೀಶ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಹತ್ವದ ದಾನ ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರಕ್ತದಾನವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತದಾನವೇ ಮಹಾದಾನ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸತೀಶ್ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಡಲಗೇರಿ ಮಾದರಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಸತಿಯುಕ್ತ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ದತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಮುದ್ನಾಳದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಶಿಬಿರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಡಾ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಹಿರೇಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮೂಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದರೂ ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಡಾ. ಸಂಗಮೇಶ ದಶವಂತ,ಡಾ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬಿರಾದರ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಸೂಯ ತೆರೆದಾಳ, ಶ್ರೀ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>