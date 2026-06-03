‘ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾನ ನೀಡಿ’

<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ವೀರೇಶ ಢವಳಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಜನ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ನಿ ಅಕ್ಷತಾ ವೀರೇಶ ಢವಳಗಿ, ಚನ್ನಮ್ಮ ಢವಳಗಿ,ಸುನಂದಾ ಢವಳಗಿ, ಶಾರದಾ ಮನಹಳ್ಳಿ, ಇಸಾಕ ಅಲಿ ನಾಲತ್ತವಾಡ, ಆಶಾದೀಪ ಅಂಗವಿಕಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನವಜೀವನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-26-1543450334</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>