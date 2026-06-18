ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯ ಎಂದ ವೈದ್ಯ ಎ.ಎಚ್.ಮುಲ್ಲಾ

<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ. ಶಿಕ್ಷಣ ಅರಸಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಎ.ಎಚ್.ಮುಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದೇಗಿನಾಳ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ದೇಗಿನಾಳ ಪರಿವಾರ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ ಎಂದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂದು ಪಾಲಕರು ಒತ್ತಡ ಹಾಕದೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಅವರು ತಾವು ಹೊಂದಿದ ಗುರಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ವೈ.ಎಚ್.ವಿಜಯಕರ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಹೊಸಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮೊದಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆದರ್ಶ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ ಆತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಢವಳಗಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಎನ್.ಎ. ಬಿರಾಜದಾರ ದಂಪತಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮೌಲಾನಾ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ಖಾಜಿ, ಡಾ.ಪರಶುರಾಮ ವಡ್ಡರ, ಡಾ.ಎಂ.ಎ. ದೇಗಿನಾಳ, ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಮರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ಕೆ.ಆರ್.ಎತ್ತಿನಮನಿ, ಜಿ.ಎಂ.ಹಿರೇಮಠ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಹೊಸಮನಿ, ಶಬ್ಬಿರ್. ಎ ದೇಗಿನಾಳ, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಬಿಜ್ಜೂರ, ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಎಸ್.ಕೆ, ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಗಮೇಶ ಶಿವಣಗಿ, ಹುಸೇನ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಉದಯ ರಾಯಚೂರು, ಮತ್ತು ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಮುಖಂಡರು ಗಣ್ಯರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-26-505694107</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>