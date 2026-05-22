ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶ: ಮೇಕೆ ಸಾವು

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ವಿದ್ಯುತ್ ತಗುಲಿ ಮೇಕೆ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಘಟನೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುತಿ ನಗರದ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಹತ್ತಿರ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೇಕೆಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಗೀತಾ ನಾಲತ್ತವಾಡ ಅವರು, 'ಮೇಕೆಯನ್ನು ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಮೇಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಪರಿವರ್ತಕದ ಸುತ್ತ ತಂತಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೆ ಹಾಗೇ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

'ಮೇಕೆಯು ₹25 ಸಾವಿರ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತಿತ್ತು. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ನಗರದ ಹಲವೆಡೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಸುತ್ತ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಪ್ರಾಣಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260522-26-1048049874