ಟಿಸಿ ಸುತ್ತ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ

ಸಾಗರಕುಮಾರ ಎಂ ಉಕ್ಕಲಿ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಸುತ್ತ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲದೇ, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

'ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಸುತ್ತ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಕದ ಸುತ್ತ ತಂತಿಯ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ಈಚೆಗೆ ಮೇಕೆಯೊಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೂ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೆಸ್ಕಾಂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸುನೀಲ ಬಿಸನಾಳ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಮಾರುತಿ ನಗರದ ಎಂಜಿಎಂಕೆ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನೂತನ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಹುಡ್ಕೋ, ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ, ಸಂಗಮೇಶ ನಗರ, ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುವ ತಂತಿಗಳು ಕೈಗೆ ತಾಗುವಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ರಕ್ಕಸಗಿ ಮಾರುತಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ