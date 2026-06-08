ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆ ತಣಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಗಿಲ್ಲ: ಶಿವಾನಂದ ಜಿಡ್ಡಿಮನಿ

<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಭೂ ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ದುರಾಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲ ಭಾಗ್ಯ ನಿಗಮದ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ ಜಿಡ್ಡಿಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಹಸಿರು ತೋರಣ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮನುಷ್ಯನ ಅತಿಯಾದ ದುರಾಶೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಕರೋನಾ, ಪ್ರವಾಹ, ಭೂ ಕುಸಿತದ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. 'ಉತ್ತಮ ಹವಾಮಾನ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ' ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಸನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೇ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗಿರೀಶ ಆಲಕುಡೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಕೈಬಿಡುವುದು, ಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಇಡುವುದು, ಪಟಾಕಿ ನಿಷೇಧ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುರಸಭೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಗಿಡ ನೆಡಲಾಗುವುದು, ಪುರಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ತೋರಣ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>2026 ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಕ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಿಥುನ ನೇಮಪ್ಪ ಚವ್ಹಾಣ, ಸಂಗಪ್ಪ ನಂದಪ್ಪ ನಾಗಾವಿ, ಮಾನಪ್ಪ ಸಂಜೀವಪ್ಪ ಕರಡಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಪರಪ್ಪಗೋಳ, ವಿಠ್ಠಲ ತೆಗ್ಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಹಸಿರು ತೋರಣ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮರೇಶ ಗೂಳಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಹಸಿರು ತೋರಣ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಸಿರಾಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮರೋಳ, ಗಣ್ಯರಾದ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ನಾವದಗಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಇಟಗಿ, ಬಾಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಕಾಮರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ಅಶೋಕ ಚಟ್ಟೇರ, ಸದು ಮಠ, ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಗೂಳಿ, ಬಸವರಾಜ ಕೋರಿ, ಬಸವರಾಜ ನಾಲತವಾಡ, ಅಶೋಕ ಮಣಿ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಹುನಗುಂದ, ಎಂ.ಎಂ.ಬೆಳಗಲ್ಲ, ಸಂಗಣ್ಣ ಕಂಚ್ಯಾಣಿ, ಬಿ.ಎಂ.ರಾಂಪೂರ, ವಾಸುದೇವ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ನೇತಾಜಿ ನಲವಡೆ, ಅಯ್ಯೂಬ ಮನಿಯಾರ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬಿರಾದಾರ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಚೀರಲದಿನ್ನಿ, ವಿಲಾಸ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಕೆ.ಆರ್.ಕಾಮಟೆ, ಅಶೋಕ ರೇವಡಿ, ಬಿ.ಎಸ್.ಮೇಟಿ, ರಾಜಶೇಖರ ಕಲ್ಯಾಣಮಠ, ರವಿ ಗೂಳಿ, ಬಿ.ಎಚ್.ಬಳಬಟ್ಟಿ , ಸುರೇಶ ಕಲಾಲ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಬಸವರಾಜ ಸಿದರಡ್ಡಿ, ಡಾ.ಉತ್ಕರ್ಷ ನಾಗೂರ, ಡಾ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಯೋಗಿಮಠ, ಕಿರಣ ಪಾಟೀಲ, ಅಮರೇಶ ಐಹೊಳೆ, ಬಿ.ಎಂ.ಪಲ್ಲೇದ, ಪಿ.ಆರ್.ಕೂಡಗಿ, ಜಿ.ಎಂ.ಹುಲಗಣ್ಣಿ, ಎಚ್.ವೈ.ಪಾಟೀಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಾಣಿಕ್ಯಮ್ಮ ತಡಸದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ನಾಗಭೂಷಣ ನಾವದಗಿ ವಚನ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಡಾ.ವೀರೇಶ ಇಟಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಗಡೇದ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವೀರೇಶ ಢವಳಗಿ ಸನ್ಮಾನಿತರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿಜ್ಜೂರ ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-26-1003668358</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>