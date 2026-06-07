‘ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ’

<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಸರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂಜಯ ತಿಪರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎ.ಎಸೈ ಎ.ಬಿ.ಟಕ್ಕಳಕಿ,ಮುಖ್ಯಪೇದೆ ಶಾಂತಗೌಡ ಬನ್ನೆಟ್ಟಿ, ಬಾಬು ಗುಡಿಮನಿ, ಪ್ರಕಾಶ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಚಲವಾದಿ, ರಮೇಶ ಮಾದರ, ವೀರೇಶ ಹಾಲಗಂಗಾಧರಮಠ, ಸಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ನಾಗರೆಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲು ಅಂಗಡಗೇರಿ, ರೇಣುಕಾ ಹಡಲಗೇರಿ, ಬಸವರಾಜ ಸಜ್ಜನ ಸೇರಿದಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-26-1143571253</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>