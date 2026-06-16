ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಗುಗ್ಗಳ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೂತನ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ

<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಕಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಗುಗ್ಗಳ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸಾಗವಾನಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಐ.ಬಿ. ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಿಲ್ಲಾದ ಗುಗ್ಗಳ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೂತನ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು ₹ 14 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ ರಥಕ್ಕೆ ತಗುಲಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಗವಾನಿ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೊಳೆಆಲೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ರಥದ ತಯಾರಕರು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಥದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವೀರಭದ್ರದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಡಿ.ಎಸ್.ಚಳಗೇರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮೀತಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಿದ್ದಾಪೂರ, ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೆ.ಪಿ.ಹಿರೇಮಠ, ಶಿವಾನಂದ ತಾರನಾಳ, ದಾನಪ್ಪ ನಾಗಠಾಣ, ರಾಜು ದಡ್ಡಿ, ರಾಜು ಹುರಕಡ್ಲಿ, ಗುರಯ್ಯ ಮುದ್ನೂರಮಠ, ಶಶಿಕಾಂತ ಮುತ್ತಗಿ, ಶಂಕರ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ, ಮಹಾಂತೇಶ ಪ್ಯಾಟಿಗೌಡರ, ಶರಣಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟೀಲ, ಅರವಿಂದ ಲದ್ದಿಮಠ, ಅರವಿಂದ ಲದ್ದಿಮಠ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆರ್ಚಕ ಗುಂಡು ಬಡಿಗೇರ, ರವಿ ಅಮರಣ್ಣವರ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕಡಿಬಾಗಿಲ, ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-26-125525488</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>