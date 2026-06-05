ನಿವೃತ್ತರ ಕೆಲಸ ಇತರರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ಆಗಲಿ

<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸಂತಸದಿಂದ ಕೂಡಲಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇತರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಸತೀಶ ತಿವಾರಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆನಂದಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಅನುಸೂಯಾ ತೇರದಾಳ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಮಾಶಾಬಿ ಟಪಾಲ, ವಿಠ್ಠಲ ಕಿಲಾರಹಟ್ಟಿ, ಚೇತನ ಕಲ್ಲುಂಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಮಡಿಕೇಶ್ವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬಿ.ಜಿ.ಆಲಗುಂಡಿ, ಕಾಳಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎ.ಕೆ.ಯರಂತಲಿಮಠ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇಂದ್ರದ ಐ.ಸಿ.ಮಾನಕರ ಅವರಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಾದ ಪರಶುರಾಮ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ,ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಶ್ರೀಶೈಲ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಡಾ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕಟಕದೊಂಡ, ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ಆಲಗೂರ, ಡಾ.ಸಂಗಮೇಶ ದಶವಂತ, ಡಾ.ಸುನೀಲ ಹಿರೇಗೌಡರ, ಡಾ.ತಹಸಿನ ಶಿವಣಗಿ, ಟಿ.ಎಚ್.ಲಮಾಣಿ, ಸತೀಶ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಗೌಡರ, ಬಿ.ಎಸ್.ಶಿವಯೋಗಿಮಠ, ಸಂತೋಷ ಅಂಗಡಗೇರಿ, ಯಲಗೂರೇಶ ತೊನಿಶ್ಯಾಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-26-1355694014</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>