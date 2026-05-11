ಧರಣಿ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪತ್ರ

<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಪಿಲೇಕೆಮ್ಮ ನಗರ, ಗೊಲ್ಲರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ರಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಮನೆಯ ಉತಾರ ನೀಡುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ರ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಉತಾರ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದೆವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಧರಣಿನಿರತರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260511-26-545269501</p>