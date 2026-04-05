ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಬೆಂಕಿ: ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾವು

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಅಡವಿ ಹುಲಗಬಾಳದ ಮೋತಿಲಾಲ ಹರಿಚಂದ ರಾಠೋಡ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಶೆಡ್ ಮತ್ತು ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಮೇಕೆಗಳು, ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಳಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿ 20 ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ವಾಸಿಸುವ ಗುಡಿಸಲು ಸುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದಿನ ಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮೋತಿಲಾಲ ರಾಠೋಡ (50) ಅವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ₹8 ಲಕ್ಷ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಹಾಯಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ಜಾವೀದ ಜಮಖಂಡಿ, ನಾಗೇಶ ರಾಠೋಡ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಚಾಲಕ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಪೊಲೇಸಿ, ಶಿವಾನಂದ ಭೋವಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂತೋಷ ಲಮಾಣಿ, ಸುಭಾಷ ಗೌಡರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾಟೀಲ, ಸುನಿಲ ನಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>