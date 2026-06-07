ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಾಂಡಾ ನಿವಾಸಿ ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>150 ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜಟ್ಟಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ,1200 ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ತಾಂಡಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದರು,ಅದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕರು ನೀಡಿದ ಅನುದಾನ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ: ಈಗಾಗಲೇ ಜಟ್ಟಗಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದು,ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ,ಅವರು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಸಮತಲವಾದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ,ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ,ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಎನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಭೀತಿ: ಈಗಾಗಲೇ ಜಟ್ಟಗಿ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನೀರು ಹೋಗಲು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಂತ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡು,ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಇದೆ,ಆದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಈಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಗಿತ: ಈಗಾಗಲೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಾವ ಇದ್ದು,ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ, ಈ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ರೋಗ ರುಜನೆಗಳು ಹರಡದಂತೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಗೊಳಿಸಿದ ನೀರು ಕುಡಿದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲಿ, ಎಂದು ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ,ಅವುಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ,ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-26-1864961672</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>