ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ.ಆಫ್.ಬ್ಯಾಂಕ್: ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ

<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ‘ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ.ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆಯಿದೆ’ ಎಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭುರಾಜ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಚಲವಾದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಷೇರುದಾರರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಹಿರಿಯರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿದರಕುಂದಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಮಾ ನಾಡಗೌಡ, ಚೇತನ ನಡಗೇರಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸತೀಶ ಓಸ್ವಾಲ್, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೂಜಾರಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ಪಾಟೀಲ, ರಾಜು ಕರಡ್ಡಿ, ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ನಾಗಭೂಷಣ ನಾವದ ,ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾಮರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ನೇತೃತ್ವದ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಜಿ.ಪಂ.ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭುಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಬಳಗ, ಹಾಲುಮತ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮದರಿ ಬಳಗ, ಪಟ್ಟಣದ ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಕೋರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-26-1667809320</p>