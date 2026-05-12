ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ನೀರಿಗಾಗಿ ಮಲಗಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗೋಳಾಟ

<p><strong>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ</strong>: ‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಯಿದೆ, ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ, ಇರುವ ನಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗದ ಪರಿಣಾಮ ಅಶುದ್ದ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಶಂಕರ ಪ್ಯಾಟಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಲಗಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಶುದ್ದ ನೀರನ್ನೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲೆದು ತಂದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಜಾತ್ರೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ:</strong> ಗ್ರಾಮ ಸಾವಿರಾರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದೆ, ದೇವಿಯ ಬ್ರಹತ್ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋದವರೆಲ್ಲಾ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ, ಊರಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಾಚಿಗೆ ಬರುವಂತಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಶುದ್ದ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಡೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ರಾಡಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹರಿದು ಘಟಕದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹಗೊಡಿದೆ. ಕೆಸರಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳ ತೀರದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಮಷಿನ್ಗಳು:</strong> ಕೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದ ಪರಿಣಾಮ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾನು,ಕೇಬಲ್, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಶೀನ್ ಜಂಗು ಹಿಡಿದಿದೆ. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಯವರು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ |ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರಿನ ಘಟಕ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಶುದ್ದ ನೀರು ಪೂರೈಸಬೇಕು ಇದೇ ಧೋರಣೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಮರುದಿನವೇ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಮೂಲಕ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯುವಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260512-26-644905382</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>