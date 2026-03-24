ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ, ಧರ್ಮಸಭೆ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೇಲೆ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ವೈಭವದಿಂದ ಜಾತ್ರೆ, ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಎಂದು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್.ನಾಡಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಿಲಾರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಜಾತ್ರೆ, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ, ಧರ್ಮಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ 22 ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎನ್. ಮದರಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಶಾಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಯಾರನ್ನೂ ಯಾರೂ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳದ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಗತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಖಾಸ್ಗತ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ದೇವರು, ಮಲ್ಲಾಲಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಮುಖಂಡರಾದ ಗಂಗಾಧರ ನಾಡಗೌಡ, ಬಿ.ಜಿ.ಜಗ್ಗಲ್, ಬಿ.ಕೆ.ಬಿರಾದಾರ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ವೈ.ಎಚ್.ವಿಜಯಕರ, ಸಂಗಮ್ಮ ದೇವರಳ್ಳಿ, ಕಿರಣ ಮದರಿ, ಮಲ್ಲು ಅಪರಾಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂತನ ವಧು ವರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-26-181879417