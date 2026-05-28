ಕಾಗದ ರಹಿತ ನೋಂದಣಿಗೆ ವಿರೋಧ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ದಸ್ತು ಬರಹಗಾರರು ಬುಧವಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೀರ್ತಿ ಚಾಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದು ಶತಮಾನದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾವೇರಿ 2.0 ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ನಾವು ಟೈಪರೈಟಿಂಗ್, ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ವಾಗಲು ನಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ₹ 2ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಅದೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ನಾಶ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಪೇಪರ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಹೊರಟಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಭೂ ಮಾಪಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಲಾಗಿನ್ ನಂತೆ ನಮಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಾಗಿನ್ ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಲೇಖನಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಳಿಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ದಸ್ತುಬರಹಗಾರರ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಘಟಕದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಚ್.ಆರ್.ಬಾಗವಾನ, ರಾಜು ಜೋಳದ, ಆರ್.ಎಸ್. ಶಂಕಿನ್, ಎಚ್.ಎಸ್. ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಎಂ.ಎ. ಮುಲ್ಲಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>