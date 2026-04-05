ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಮಾಸಾಶನ ವಿತರಣೆ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: 'ಕಡುಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಸಾಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮುಖಂಡ ಹುಸೇನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಜಬ್ಬರ ಗೊಲಂದಾಜ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಮ್ದರ್ದ್ ಸೋಸಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಾಶನ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಮೊದಲು 20ರಿಂದ 30 ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಲಾ ₹300 ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 90 ಜನಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದ ಹಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ.ದೇಗಿನಾಳ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಗತಿಕ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಶುಗರ್, ಬಿ.ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ ಮಕಾಂದಾರ, ಎಂ.ಆರ್. ಅತ್ತಾರ, ಸದಾಶಿವ ಮಠ, ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ, ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ, ಸಾಗರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>