ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಮನೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು

<p><strong>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ</strong>: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಬಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪರದಾಡಿದರು.</p>.<p>24×7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಚರಂಡಿ ಒಳಗಡೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು, ಚರಂಡಿ ನೀರು ಹುಸೇನಸಾಬ ಬೀಳಗಿ ಅವರ ಮನೆ, ವಾಸವಿ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನುಗ್ಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ವೀರೇಶ ಹಡಲಗೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಡಿ.ಎಸ್. ತಳವಾರ, ಪುರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹಾಂತೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಮೂಲಿಮನಿ ಜಾವೇದ್ ಮತ್ತು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೆಸಿಬಿ ವಾಹನ ಸಮೇತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260525-26-650689382</p>