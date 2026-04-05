ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಸಹೋದರರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯು ಮುಗಿದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಬಾಜೀ ನಾಯಕ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿವಾನಂದ ನಾಯಕ ಇಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವುಳ್ಳವರು, ಇವರ ನಿವೃತ್ತ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಸಂಗತಿ. ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್. ನಾಡಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರ್ಜುನ ರಾಠೋಡ, ಬಂಜಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋತಿಲಾಲ ಚವ್ಹಾಣ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹುಲ್ಲೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರಾದ ಲಿಂಬಾಜೀ ಶಟ್ಟೆಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಶಿವಾನಂದ ಶಟ್ಟೆಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅವರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಾಲಿಂಗ್ ಮಹಾರಾಜರು ಯರಝರಿ, ರಾಯನಗೌಡ ತಾತರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಡಾ.ತಿರುಪತಿ ಶಿರಡಿನಾಯಕ, ತಾವರಪ್ಪ ಜಾಧವ, ಅಶೋಕ ಚವ್ಹಾಣ, ಬಿ.ಕೆ. ಬಿರಾದಾರ ಇದ್ದರು. ಜಿ.ಎಚ್. ಚವ್ಹಾಣ ನಿರೂಪಿಸಿ, ವಂದಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>