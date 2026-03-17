ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಸಿಪಿಐ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎಸ್.ನಾಡಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ಶನಿವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, 'ಸರ್ಕಾರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿರುವಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ, ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಂಜಯ ತಿಪರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಂಡಿ, ಇಲಕಲ್ಲ ಭಾಗದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು, ಈಗಿರುವ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹಿಬೂಬ ಗೊಳಸಂಗಿ,ಸತೀಶ ಓಸ್ವಾಲ್,ಗುರಣ್ಣ ತಾರನಾಳ,ಸದಾಶಿವ ಮಠ, ಕಾಂತು ಚಲವಾದಿ, ಸಿಕಂದರ ಜಾನವೇಕರ ಇದ್ದರು.