ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹುಳುಬಾಧೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೊರತೆ

<p><em>ಸಾಗರಕುಮಾರ ಎಂ. ಉಕ್ಕಲಿ</em></p>.<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಉಗ್ರಾಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ ದವಸ ದಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹುಳುಗಳು ತಗುಲಿ ರೈತರು ಹಾಕಿದ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮ ಕೇಂದ್ರದ ಉಗ್ರಾಣಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಇಂತಹ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಉಗ್ರಾಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ನಾವು ಈ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಬಿ.ಎಸ್.ಮೇಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸುಮಾರು 3 ಸಾವಿರ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಉಗ್ರಾಣ ಇದಾಗಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಡತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅದರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡದೆ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ: ಬಿದರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವ ಚರಂಡಿ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಉಗ್ರಾಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಭೀತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಉಗ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಉಗ್ರಾಣದ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಿಯದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಅನ್ನಬಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಗ್ರಹ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನತೆಗೆ ನೀಡುವ ಅನ್ನಬಾಗ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ ಸಹ ಈ ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು.</p>.<p>ಗೋದಾಮು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನವಸತಿಯವರು ಕಟ್ಟಿಗೆ, ದನಕರುಗಳ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಆಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ರೈತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-26-710960486</p>