<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಲ್ಲ, ಉರ್ದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೂ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಸಿಪಿಐ ಮಹಮ್ಮದ್ ಫಸಿಯುದ್ಧಿನ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಮೆಕ್ಕಾ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಉಮ್ಮೀದ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪೋಷಕರು ಸಹ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಲು ಹೇಳಿ, ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನ ಕಣ್ಣು ಇದ್ದಾಗೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮಹತ್ವ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಪೂರ ಮಕಾಂದಾರ ಡಾ.ಎಂ.ಮುಲ್ಲಾ, ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ ಈ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವಶ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಡಿನ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ, ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಮೌಲಾನಾ ನಿಸಾರ ಅಹ್ಮದ್ ಜಾಮಯಿ, ಖಾರಿ ಇಸಾಕ ಮಾಗಿ, ಬರಾನ ರುದ್ರವಾಡಿ, ಮಹಿಬೂಬ ಗೊಳಸಂಗಿ, ಹುಸೇನ್ ಎ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಪಿ.ಎ.ಬಾಳಿಕಾಯಿ, ಲಾಡ್ಲೇಮಶಾಕ ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ವಕೀಲ ನಜೀರ ಮೊಕಾಶಿ, ಉಮ್ಮೀದ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-26-895829478</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>