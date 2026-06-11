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ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಉಗ್ರಾಣದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಆದ್ಯತೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ
ಸಾಗರಕುಮಾರ ಎಂ. ಉಕ್ಕಲಿ
Published : 11 ಜೂನ್ 2026, 7:28 IST
Last Updated : 11 ಜೂನ್ 2026, 7:28 IST
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ಈ ಸ್ಥಳ ಈಗಾಗಲೇ ತಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಉಗ್ರಾಣದ ಜಾಗವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಕಚೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಆನಂದ ಭರಡಿ, ಉಗ್ರಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
ಉಗ್ರಾಣ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ
ಉಗ್ರಾಣ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ತಾಗಿ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉಗ್ರಾಣ ಕೇಂದ್ರ
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿದರಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉಗ್ರಾಣ ಕೇಂದ್ರ
Dharwad

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