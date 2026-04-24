ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಗಿತ; ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುತಿ ನಗರದ ವರ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದ ಮುಂದೆ ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ವೀರೇಶ ಢವಳಗಿ, ವಿನಾಯಕ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹತ್ತು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗದಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಭೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ನೀರಿನ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ₹2 ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬರಬೇಕು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ₹2 ಮುಖಬೆಲೆಯ 3 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಬಡವರಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡಬಾರದು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಟೆಂಡರ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಆರಂಭ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ, ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಬೇಗನೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸರಿ ಪಡಿಸಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಬಸಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿರಾದಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಎಸ್.ಹಿರೇಮಠ, ಹಣಮಂತ ಶಿರೋಳ, ಬಿ.ಎಂ ಹೂಗಾರ, ಬಿ.ಜಿ.ಬಡಿಗೇರ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಪೂಜಾರಿ, ಆರ್.ಎಸ್. ನಾಗನೂರ, ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>