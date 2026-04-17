ತೇರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಅನುಮತಿ

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ತೇರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಡಗಾ ಮಠದ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಭಕ್ತರು, ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ್ ಮಠದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಬುಧವಾರ ಸೇರಿ ಜಡಗಾ ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ತೇರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಹು ದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್.ಎಸ್.ಹುನಗುಂದ, ಎಸ್.ಬಿ. ಬಡಿಗೇರ, ವಾಸು ಚಿತ್ರಗಾರ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಬೆನಕಟ್ಟಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಬಳವಾಟ, ದಾದಾಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಶ್ವೇತಾ ವಾಂಗಿ, ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಪತ್ತಾರ, ಲಲಿತಾ ಧನಗೊಂಡ, ರೇಣುಕಾ ಚಲಮಿ, ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಪೂಜಾರಿ, ಯಮನವ್ವ ಮದರಿ, ದೇವಮ್ಮ ಬಳಬಟ್ಟಿ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ