‘ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ’

ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳದ ಶಿವಕುಮಾರ ಅಜ್ಜರು ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಠದ ರಥೋತ್ಸವ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ₹1001 ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಠದ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಸ್.ಎಸ್.ಹುನಗುಂದ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಮಾರುತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಠದಲ್ಲಿ ಯುಗಾದಿ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದಾಸೋಹ ಕೈಗೊಂಡ ದುಂಡಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈಗಾಗಲೇ ರಥದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿದ್ದನಕೊಳ್ಳದ ಪೂಜ್ಯರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಾಣಿ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಕಮಿಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇಣಿಗೆ ನಿಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನು ಮುಗಳಖೋಡದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗನ ಭಕ್ತರು, ಪಟ್ಟಣದ ಭಕ್ತರು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಮಹಾರಾಜರ ರಥದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ್ ಮಠದ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಸ್.ಬಿ.ಬಡಿಗೇರ, ಬಿ.ಎಂ.ನಾಯ್ಕೋಡಿ, ಭೀಮಣ್ಣ ಬಳವಾಟ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಬೆನಕಟ್ಟಿ, ಎಚ್.ಬಿ.ದಳವಾಯಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸಿಂದಗಿ, ಸಂಗಯ್ಯ ತೆಗ್ಗಿನಮಠ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಾಟಲದಿನ್ನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-26-213478544