ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಯ ಸೇತುವೆ

<p><strong>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ:</strong> ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹಂಡರಗಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಯರಝರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಯ ಸೇತುವೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪಾಯವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಭಯ ಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲುವೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅನಾಹುತ ಆಗುವ ಮುಂಚೆಯೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬರುವಾಗ ಬಿದ್ದು ಗಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಸೇತುವೆಗೆ ಕಿಂಡಿ ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿ ಹಚ್ಚಿ ಸವಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಯರಝರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಹತ್ತಾರು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಿರುಸೇತುವೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿದ್ದರೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮುಂದೆ ಚಾಲಕರು ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೂರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದಮಟ್ಟ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಶಾಸಕರು ಇದರತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಯರಝರಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಸಜ್ಜು: ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹಂಡರಗಲ್ಲ,ಯರಝರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಾರು ಮುಖಂಡರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260310-26-2011318969</p>