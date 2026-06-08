ಮುತ್ತಗಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಖಿಲಾರಿ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ಚಾಲನೆ

<p>ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ: ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದೇಶಿ ಪಶು ತಳಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನ ‘ಖಿಲಾರಿ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರ’ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಶಾಸಕ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು, ‘ಕಿಲಾರಿ ತಳಿ ಪಶು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2024ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಅವರು ಅದೇ ವರ್ಷದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ₹2 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಕಾಪೂರದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿಕ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ 2ನೇ ಖಿಲಾರಿ ತಳಿ ಸಂವರ್ಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಮುತ್ತಗಿ ಗ್ರಾಮದ್ದಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಮುತ್ತಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 48.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಈ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ₹90 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಯಾದಗಿರಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಮುಂತಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಖಿಲಾರಿ ತಳಿ ಸಾಕಲು ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆಲಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಮೀನುಮರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಪಶು ಸಂಪತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತೊರವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರ: ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದನಗಳ ಜಾತ್ರೆಯು ಹಿಂದೆ ವಿಜಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಜ್ಞಾನಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪೂಜ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪಾವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಲು ನಾನು ತಿಕೋಟಾ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ತೊರವಿ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 110 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ 40 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ವಿವಿ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿತ್ತು. ನಾನು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತೊರವಿಯ 110 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹರಾಜು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ₹30 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಹಾಗೂ ಬನ್ನೂರು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮುತ್ತಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪಶು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮೀಪದ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಮುತ್ತಗಿಯ 48 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಮಾದರಿ ಪಶು ಸಂಪತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಶು ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಆರ್.ಎಸ್. ಪದರಾ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪಶು ಇಲಾಖೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಎಸ್. ಸಂಖ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ಕನಮಡಿ, ವಿಜಯಪುರ ಮುಖ್ಯ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪದ್ಮಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ವೈ.ಎಸ್. ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ, ತಾ.ಪಂ ಇಓ ವೆಂಕಟೇಶ ವಂದಾಲ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರೇಮು ಮ್ಯಾಗೇರಿ, ಭೀಮಶಿ ಜಗ್ಗಲ, ಮಹೇಶ ಪತ್ತಾರ, ಈರಣ್ಣ ಹಾರಿವಾಳ, ಸುರೇಶ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ, ಚನ್ನಪ್ಪ ಸಿ.ಡಿ., ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಆಸಂಗಿ, ರೇವಣಸಿದ್ದ ನೀಲುಗಲ್ಲ, ಸೋಮಲಿಂಗ ಹೊಸಮನಿ, ಬಸವರಾಜ ಕಮತಗಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಕುರಾಡಿಕರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-26-2080353976</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>