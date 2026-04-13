ಜಾತ್ರೆ ಸಂಪನ್ನ

ನಾಲತವಾಡ: ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಆಲೂರು ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಹಾಲು ಕೊಂಡ ತುಳುಕಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಸಕಲ ವಾದ್ಯ ವೈಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಊರಿನ ಬಾಬುದಾರರಿಂದ ಕಳಸಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆಸಾಪುರ ದೇಶಮುಖರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು ಬಳಿಕ ನೀರಿನ ಕೊಂಡ ತುಂಬಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಆಲೂರ ಹಾಗೂ ಕೆಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಂಡ ತುಳುಕಿಸಿ, ಓಕುಳಿ ಆಡುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಕಡುಬಿನ ಕಾಳಗ, ಕಲಶಗಳನ್ನು ಬಾಬುದಾರರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಓಂ ಗಣೇಶ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರು, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಮಿತಿಯವರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>