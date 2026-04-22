‘ಬಸವಣ್ಣ ಮಾನವತಾವಾದದ ಹರಿಕಾರ’

ನಾಲತವಾಡ: 'ಬಸವಣ್ಣನವರು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರನ್ನು, ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನೂ ಸಮಾನತೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಿಸಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವ ಮಾನವತಾವಾದದ ಹರಿಕಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಎ.ಎಸ್.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈಗಿನ ಯುವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ, ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ಶಿವಶರಣರ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಮಾನತೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಸಮಾಧಾನ: ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಜಯಂತಿ ಸಂಘಟಕರು 'ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತವನ್ನು ಏರಿ ಬಸವ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹರಸಾಹಸವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಏಣಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಹ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇವರಿಂದ ಏನು ತಾನೇ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಕುರಿತು ಶಶಿಧರ ಬಂಗಾರಿ, ಸಂಗಣ್ಣ ಮೇಟಿ, ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ,ಡಾ ಎಸ್.ಬಿ. ಗಂಗನಗೌಡ್ರ ಗಡ್ಡಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಈರಣ್ಣ ಕೊಣ್ಣೂರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಗುರುಪ್ರಸಾದ ದೇಶಮುಖ, ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಗಂಗನಗೌಡ್ರ ಗಡ್ಡಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಗಂಗನಗೌಡ್ರ, ಗಿರೀಶ ಪಾಟೀಲ,ಸಂಗಣ್ಣ ಕುಳಗೇರಿ,ಅಜಯ ಕೋಟಿಖಾನಿ, ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಬಂಟನೂರ, ಮಣಿಕಂಠ ಗಂಗನಗೌಡ್ರ, ಮಾರುತಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ,ಬಸವರಾಜ ತಿರಮುಖೆ,ಪಿ.ಜಿ.ಬಿರಾದಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>