ನಾಲತವಾಡ: ಈಚೆಗೆ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ದಲಿತ ಯುವಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಮಾದರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಂದರಡ್ಡಿ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

'ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಉಳಿದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

'6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ರವಿಚಂದ್ರನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮೃತನ ತಂದೆ ದೇವಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.

'ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯುವರು ಕುಟುಂಬದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡರಾದ ವಕೀಲ ಕೆ.ಬಿ. ದೊಡಮನಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಲ್ಲು ತಳವಾರ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಹುಲ್ಲೂರ, ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ದೊಡಮನಿ, ಬಸವರಾಜ ಸಿದ್ದಾಪೂರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸರಕೋಡ, ಮಾರುತಿ ಸಿದ್ದಾಪೂರ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಚಲವಾದಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸರಕೊಡ, ದೇವಪ್ಪ ಮಾದರ, ಹುಲಗಪ್ಪ ಮಾದರ, ಬಸವರಾಜ ಮಾದರ, ಭೀಮಣ್ಣ ಲೊಟಗೇರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಗರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಮದರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮೀಪದ ನಾಗರಬೆಟ್ಟದ ಯುವಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಮಾದರ ಅವರ ಶವ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಹತ್ಯೆ ಎಂದು ದೂರಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರು ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಶವ ಇಟ್ಟು ಬುಧವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ