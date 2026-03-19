ನಾಲತವಾಡದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ: ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಚಿಕ್ಕು, ತೆಂಗು, ಬಾಳೆಗೆ ಹಾನಿ

ನಾಲತವಾಡ: ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಅಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಸುರಿದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಿಂದ ಕೃಷಿಗೆ ಅಪಾರ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗಿದೆ.

ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಚಿಕ್ಕು, ಮಾವು, ಪೇರಲ, ಬಾಳೆ, ಎಳೆನೀರು ಗೊಂಚಲ ಸೇರಿದಂತೆ ತರಕಾರಿ, ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾವು ಈಗಷ್ಟೆ ಚಿಗುರು ಕಾಯಿಕಟ್ಟಿದ್ದು ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ರಭಸವಾದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಉದುರಿಹೋಗಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾನಿ ಅಂದಾಜು ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಹಂಪನಗೌಡ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಆಲೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಎ.ಗೂಳಿ ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಗೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗಿವೆ. ಚಿಕ್ಕು,ಮಾವು ಹಾಗೂ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿವೆ. ಫಲಭರಿತ ಚಿಕ್ಕು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಚಿಕ್ಕು ಕಾಯಿಗಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉದುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಎಳೆನೀರು ಗೊಂಚಲ ಸಹಿತ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಗೂಳಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಾಲತವಾಡದ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಉಮೇಶ ಕ.ಪಾಟೀಲ ಇವರ ತೋಟದಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿಕ್ಕು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಮಾವು ಧರೆಗುರುಳಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ರಕ್ಕಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾವಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯೇ ಮುಗುಚಿ ರಭಸವಾದ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಸಮೀಪದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಮುರಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.ಬಂಗಾರಗುಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ.