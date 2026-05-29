ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ನಾಲತವಾಡ: ಸ್ಥಳೀಯ ರಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ರಡ್ಡೇರ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿವಪ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ ಭಾವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಡ್ಡೇರ ಪೇಟೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಶರಣೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ನೂರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಸಿರು ಬಳೆ, ಹಸಿರು ಖಣ, ಹಸಿರು ಸೀರೆ ಸಹಿತಕಳಸ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ನೃತ್ಯ ಆಕರ್ಷಣಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚೆಂಡೆ ವಾದನ ಹಾಗೂ ಕುಣಿತ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಮುದನೂರ, ರಮೇಶ ಮುದನೂರ, ಪಾಪಣ್ಣ ಗಾದಿ, ಪಿ.ಎ. ಭೋವಿ, ಡಾ.ವೀರೇಶ ಕಾನೀಕೇರಿ, ಶಂಕರಗೌಡ ಗಾದಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಾರಡ್ಡಿ, ತಿರುಪತಿ ತೋಟದ, ಮುನ್ನಾ ಡೇರೇದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>