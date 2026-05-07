ಗ್ರಾಮ ದೇವಿಯರ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ನಾಲತವಾಡ: ಪಟ್ಟಣದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಜೋಡಿ ದ್ಯಾಮವ್ವ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಮಂಗಳವಾರ ದೇವಿಯರಿಗೆ ದೇಶಮುಖ, ನಾಡಗೌಡ ಧಣಿಗಳ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಮನೆತನದಿಂದ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ನಾಲತವಾಡ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಗಂಗಾಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಊರು ಗೌಡಕಿಯ ಬಿ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಮಂಗಳಕರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಶಂಕರರಾವ ದೇಶಮುಖ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ ದೇಶಮುಖ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಬಸನಗೌಡ ಬಾಪುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಅಮರ ದೇಶಮುಖ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮೇಟಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಗಂಗನಗೌಡರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಗಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ (ಬಾಬೂ) ಬಡಿಗೇರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಡೀಗೆರ, ಬಸಪ್ಪ ಬರಮೈ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-26-1780044864</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>