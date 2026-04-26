ಭಾನುವಾರ, 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಪಿಯು ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದರೂ ಗೈರೆಂದು ದಾಖಲು

ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ
Published : 25 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:54 IST
Last Updated : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 5:35 IST
ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಿಯು ಮಂಡಳಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರೀಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ವಿಕಾಸನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ‌ ಬಂದ‌ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಬೇಕು ಸಚಿನ ಪವಾರ, ವಿಕಾಸ ಪೋಷಕರು
<p class="quote">ವಿಕಾಸ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಿಯು ಮಂಡಳಿಗೆ‌ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ</p> <p>ಐ.ಎಸ್. ತಳವಾರ, <span class="Designate">ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಎಂ.ಜಿ.ವಿ.ಸಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ</span></p>
EducationVijayapuraprotestStudent

