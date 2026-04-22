ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ತಗ್ಗಿದ ಬೇಡಿಕೆ, ದರ ಕುಸಿತ: ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರು

ಆಲಮಟ್ಟಿ (ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ): ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಡಗುಂದಿ, ಕೊಲ್ಹಾರ ಮತ್ತು ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ 'ತೆಲಗಿ' ತಳಿಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹700ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹1 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹1,500 ಇತ್ತು. ವಾರದ ಈಚೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ದರ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹1,500 ದರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿದ್ದ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ದರ ಕುಸಿತ ರೈತರಿಗೆ ಏಟು ನೀಡಿದೆ.

'ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹600 ರಿಂದ ₹700ರ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದಾರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೂಟೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹1,000 ಸಿಕ್ಕರೂ ನಮಗೆ ನಷ್ಟವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಆನಂದ ಬಿಷ್ಟಗೊಂಡ ಹೇಳಿದರು.

'ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಸೂತಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ವೈ.ಕೆ. ಹೂಗಾರ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

'ಒಂದು ಎಕರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬೀಜ, ಸಸಿ ನಾಟಿ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕೂಲಿ ಸೇರಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹60 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹70 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಇದೀಗ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ದರ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚಿಗೂ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ರೈತರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಧ್ವನಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಅವರು ಕೋರಿದರು.

ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಹೋಟೆಲ್ ಡಾಬಾಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ನವರು ಕೆಲವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಕುಸಿದಿದೆ. 
ಅಲ್ಲಾಬಕ್ಷ ಬಿಜಾಪುರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ವಿಜಯಪುರ