<p><strong>ವಿಜಯಪುರ:</strong> ‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದವರು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ವಿಷಯ ದಲಿತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏಕೆ ಬೇಕು?’ ಎಂದು ವಿಜಯಪುರ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಅವರು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು. </p><p>‘ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಎನಿಸುತ್ತದೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಗೃಹ ಸಚಿವನ ಕೆಲಸ ಅದಲ್ಲ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p><p>‘ಅವರ ಅಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇವನಿಗೆ ಗೃಹ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೇ ಆರಾಮ್ ಆಗಿ ಗೃಹ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲಿ’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.ಮದರಸಾಗಳಂತೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಲ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ.ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಕಾರಣ: ಅಶೋಕ್ ಗೆಹಲೋತ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>