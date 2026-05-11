‘ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ, ಸಹನೆಯ ಗಣಿ’

ರಾಂಪುರ: ಮಹಿಳಾ ಕುಲದ ಅಸ್ಮಿತೆ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಹನಾ ಗುಣಗಳ ಗಣಿ ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕ ಪ್ರದೀಪ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶನಿವಾರ ಜರುಗಿದ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದ ಗುರೂಜಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೀವನ ಗಾಥೆ ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ ಸಮಚಿತ್ತ ಭಾವ, ಅಚಲ ಭಕ್ತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಹಾಗೂ ದಾನ ಗುಣಗಳು ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿ ಸಾಧಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿರಿಸಿದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರದೀಪ ಗುರೂಜಿ, ಮಲ್ಲಮ್ಮಳ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದಮಯ ಜೀವನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲೋಟಗಿಯ ಗುರುದೇವಾಶ್ರಮದ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶಿವನ ಪ್ರಸಾದ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆದರ್ಶಮಯ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸಿದ ಹೇಮರಡ್ಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಧ್ರುವತಾರೆ. ಅವಳ ಜೀವನವೇ ಮಹಿಳಾ ಕುಲಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುರುದೇವಾಶ್ರಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದರು. ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿದ ದಾನಿಗಳಾದ ಹನಮಂತಗೌಡ ಗೆಣ್ಣೂರ, ಕೃಷ್ಣಾ ಗೆಣ್ಣೂರ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ ಯಡಹಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾಂಡು ಸನ್ನಪ್ಪನವರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ನಿರೂಪಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>