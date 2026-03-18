ರಂಜಾನ್‌: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಅಬ್ಬರ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: ಪವಿತ್ರ ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ನಡುವೆಯೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಹಕರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಕಾರರು ರಿಯಾಯಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಡು ಕಾಣಿಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರದ ಮೊದಲೇ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<p>ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಕುರ್ತಾ, ಪೈಜಾಮ, ನಮಾಜ್ ಟೋಪಿ, ಘಮ ಘಮಿಸುವ ಅತ್ತರ್ (ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ), ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆ, ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್, ಹೊಸ ಪಾದರಕ್ಷೆ, ಆಭರಣ, ಬಳೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಚಪ್ಪಲಿ, ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಕೆ.ಸಿ.ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಸ್ತೋಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿರುವ ಕಾರಣ ಸಂಜೆ ಮಗರಿಬ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಗಿಸಿ ಉಪವಾಸ (ರೋಜಾ) ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್, ಕೆ.ಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಾನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕೆಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಬಟ್ಟೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ, ಮೆಹೆಂದಿ, ಬಳೆ, ವಿಧವಿಧವಾದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ. ಪುರುಷರು ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸಬಟ್ಟೆ, ಟೋಪಿ, ಕರವಸ್ತ್ರ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಖರೀಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಖರೀದಿ ಜೋರು </strong></p><p>ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತರ್ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಶಿರಕುರಮಾ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಹಾಲು ಬಾದಾಮಿ ಮೊದಲಾದ ಡ್ರೈಫುಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾಯಸ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಿರಕುರಮಾ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬಾದಾಮಿ ಖಾಜು ಗೋಡಂಬಿ ಒಣ ಖರ್ಜೂರ ಚಾರೋಲಿ ಕಿಸ್ಮಿಸ್ (ಮಣುಕ) ಇತರೆ ಒಣಹಣ್ಣು ಪದಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನಗರದ ಎಲ್ಬಿಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಾರಾ ಕಮಾನ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕಿರಾಣಿ ಬಜಾರ್ ಕೆ.ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಖರೀದಿ ಜೋರಾಗಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಪಿಸ್ತಾ ಅಕ್ರೋಟ್ ಚಾರೋಲಿ ಗಸೆಗಸೆ ದರಗಳ ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹400 ಗಳಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ ₹120 ಇದ್ದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಲೆ ₹360 ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶಿರಕುರಮಾ ಮಸಾಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದ 50 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಕೇವಲ ₹600 ರಿಂದ ₹700 ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದು ₹1200 ರಿಂದ ₹1300 ಆಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜಯಪುರದ ವ್ಯಾಪ್ಯಾರಿ ವಿನೋದ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಾರದೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತಿದೆ.</blockquote><span class="attribution"> - ದಿಲೀಪ್ ಸುಸಲಾದಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>