ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು: ದಾನಯ್ಯ ಮಠಪತಿ

<p><strong>ಸಿಂದಗಿ:</strong> 'ಭಾರತೀಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಪಂಥದ ಗುರುವಾಗಿರದೇ ಸಮಸ್ತ ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಗರದ ಪದ್ಮರಾಜ ಬಿ.ಇಡಿ ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ದಾನಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ಸಾರಂಗಮಠದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸದ್ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ-352 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>'ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ತತ್ವಗಳ ಸಾರಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭು ಸಾರಂಗದೇವ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಚನದಲ್ಲಿ, 'ಆದಿಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಯುವಪೀಳಿಗೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜಹಾಗೀರದಾರ, ಇಂಡಿ ನಗರದ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಂದಗಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>