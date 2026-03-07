ಸಿಂದಗಿ: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ

<p><strong>ಸಿಂದಗಿ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಬಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 84ರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ಶ್ರಾವಣಮಾಸದ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಮಹಾರುದ್ರಾಬಿಷೇಕ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮನೆಯ ಹೆಸರು ರೇಣುಕ ಕುಂಜ, ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರುವಾರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನೊಳಗೊಂಡು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯನವರು ಮನುಕುಲಕ ಉದ್ಧಾರಕ ವೀರಶೈವ ಮತಸ್ಥಾಪಕ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಆದರ್ಶಗಳು ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ನಿತ್ಯ ರೇಣುಕರ ಪೂಜೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಹಿರೇಮಠ, ಗಣಿಹಾರ ರಸ್ತೆ ಕೋರಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಿಂದಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರ ಮೂರ್ತಿನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಬಹುತೇಕ ಶರಣರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಆದಿಗುರು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಸ್ತ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಖೇದ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿ. ಈ ಕುರಿತು ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಮುತವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಸೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಗಬಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠರು ಮನೆಯನ್ನೇ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ದೇವಸ್ಥಾನದಂತೆ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ, ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ವೀರಮಹೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶರಣಯ್ಯ ಮಠ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾಕಾರದ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.</blockquote><span class="attribution"> ಶಂಕರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಂಗಮ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>