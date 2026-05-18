ಶಿರೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಾಳಿ: ಗಿಡ ಮರ ಧರೆಗೆ

<p>ಶಿರೂರ(ರಾಂಪುರ): ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಭಾರೀ ಗಾಳಿ, ಗುಡುಗು, ಸಿಡಿಲು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಗಿಡ, ಮರಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದಿದ್ದು, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಪತ್ರಾಸು ಸಹ ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ.</p>.<p>ವಿಪರೀತ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ಧೂಳು ಎದ್ದು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಂಡುಬಂತು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಂದೆರಡು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಹಾದಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂಜೆಯಾದರೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-19-1960933911</p>