ಸಂಸ್ಕಾರಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ: ಶಿವಶರಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ತಾಂಬಾ</strong>: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಶಿಸ್ತು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಂಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಠದ ಶಿವಶರಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ತಡವಲಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಜೈ ಹುನುಮಾನ ಕೊಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿನ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪಠ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೂಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನಕನಾಳ ಮಠದ ಗಿರೀಶಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು, ಕನ್ನೆರೀ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯರು, ತಡವಲಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುಸಾಹುಕಾರ ಮೇತ್ರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೂಗಿ ಸಿ. ಎಂ. ಹೂಗಾರ, ಸತೀಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ, ರವಿ ಹೋಸಮನಿ, ರ್ಯಾವಣ್ಣ ಎಳಮೇಲಿ, ಶಿವಶಂಕರ ಹಿಳ್ಳಿ, ಧರೇಪ್ಪ ಮೇತ್ರಿ, ಬಸವರಾಜ ಗಬ್ಬೂರ, ಬಸವರಾಜ ತಾರಾಪೂರ, ಕಾಂತಪ್ಪ ಹತ್ತೂರ, ಉಮೇಶ ತೇರಿ, ಬಸವರಾಜ ಬಗಲಿ, ದುಂಡಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ರಾಕೇಶ್ ವಾಲಿಕಾರ, ಮಹೇಶ್ ಬಜೆಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಜರುಗಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿದವು.</p>