ಸಿಂದಗಿ ಆಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಖಂಡಿಸಿ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಸಿಂದಗಿ: ಆಹೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೇ 220 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರವಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೀಡರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ತೊಂದರೆ ದೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರು ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖ ಗಂಗಾಧರ ಕಡಗಂಚಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ 7 ತಾಸು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಆದರೂ ಮಧ್ಯೆ, ಮಧ್ಯೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಡ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಹಿಂದೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೀಡರ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಎಇಇ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಾಯಕ ಅವರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಓವರ್ ಲೋಡ್ ಆಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಡ್ರಿಪ್ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಬಸವಂತ್ರಾಯ ಬಿರಾದಾರ, ಶ್ರೀಶೈಲ ನಾವಿ, ಗಂಗಾಧರ ಬಿರಾದಾರ, ಶಿವರಾಯ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಸದ್ದಾಂ ದುಮ್ಮಾದ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರೆತ್ತುವ ಮೋಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪದೇ, ಪದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಡ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ರೈತ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-26-771794046</p>