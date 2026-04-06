‘ಬಾಬೂಜಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ’

ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಭವನವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಭವನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ನಗರಸಭೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಸಮುದಾಯದವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ನೂತನ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಹೆಸರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ನೂತನ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಎದುರು ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ ಪುತ್ಥಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು, ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಂ ಚಿತ್ರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಯಬಣ್ಣ ಪುರದಾಳ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಂ.ಎಸ್.ಹಯ್ಯಾಳಕರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕರೆಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ(ಗ್ರೇಡ್-1) ಭವಾನಿ ಪಾಟೀಲ, ಮಲ್ಲೇಶಿ ಕೆರೂರ, ಉದಯಕರ ವಕೀಲ, ಯಲ್ಲು ಇಂಗಳಗಿ, ರವಿಕುಮಾರ ಹೊಸಮನಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೂಲಿಮನಿ, ಸಾಯಬಣ್ಣ ದೇವರಮನಿ, ರಾಜು ಗುಬ್ಬೇವಾಡ, ಸಿದ್ದು ಪೂಜಾರಿ, ಏಕನಾಥ ದೊಶ್ಯಾಳ, ಖಾಜು ಬಂಕಲಗಿ, ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಭೀಮು ರತ್ನಾಕರ, ಶಿವು ದಿವಟಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>