ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ 14 ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 14 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮನ.</p>.<p>15 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಪುರವಂತರ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿದೇವಿ ಗಂಗಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುವುದು. ಅಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಳಬಟ್ಟಲು (ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಸಂಹಾರ ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>16 ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಯಿ ನೀಲಗಂಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹಾಕುವ ಬೇವಿನತಪ್ಪಲು ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿದೇವಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಿ ಹಾಯುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುವುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವಿ ವಾದ್ಯದ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಹಳೆಯ ಬಜಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕೋಲಾಟ ಆಡುವದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಊರ ಗೌಡರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಮೇತ ಕೋಲಾಟ ಆಡುವಳು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಮನೆ, ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.