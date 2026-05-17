ಅದ್ದೂರಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಸಿಂದಗಿ: ನಗರದ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿದೇವಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶನಿವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ತಾಯಿ ನೀಲಗಂಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಬೇವಿನತಪ್ಪಲು ಚಪ್ಪರದಲ್ಲಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿದೇವಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಳು.</p>.<p>ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಿ ಹಾಯುವ ಹಾಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿದೇವಿ ವಾದ್ಯದ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯಿಂದ ಕುಣಿಯುತ್ತ ಹಳೆಯ ಬಜಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟ ಆಡಿದಳು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಊರ ಗೌಡರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಮೇತ ಕೋಲಾಟ ಆಡಿದಳು.</p>.<p>ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಗರಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಭಕ್ತರ ಮನೆ, ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಠಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಳು.</p>.<p>ದೇವಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ನಂದಿಕೋಲ, ಕಾಂತಾರ ಮಾದರಿಯ ನೃತ್ಯ, ಉಡುಪಿಯ ದೇವಿಯ ಮುಖವಾಡ ಹೊತ್ತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೃತ್ಯ, ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ ಹಲಗಿ ಮೇಳ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವೀರಗಾಸೆ ಹೀಗೆ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.</p>.<p>ಚೌಡೇಶ್ವರಿದೇವಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಕುಂಬಾರ ಬಂಧುಗಳು ಜಾತ್ರೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>